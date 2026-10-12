Жителей ЗКО предупредили о пыльной буре и штормовом ветре 13 октября

13 октября на западе Казахстана сохранится сухая, но ветреная погода. В регионе ожидается усиление ветра, пыльные бури и туман.

По данным "РГП Казгидромет", завтра, 13 октября, в Западно-Казахстанской области ожидается переменная облачность, без осадков. Днем на западе и юге возможна пыльная буря, порывы ветра 15-20 м/с. Температура: ночью +8...+10 °C, днем +22...+24 °C.

В Атырауской области: без осадков, ясно. Днем на западе также ожидается пыльная буря, порывы ветра 15-20 м/с. Температура: ночью +12...+14 °C, днем +25...+27 °C.

В Мангистауской области и Актау ожидается переменная облачность, без осадков. Днем на западе, юге и в центре (включая Актау) - пыльная буря, порывы ветра 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с. Температура: ночью +14...+16 °C, днем +24...+26 °C.

В Актюбинской области и Актобе: без осадков, ясно. Ночью и утром на севере - туман. Температура: ночью +5...+7 °C, днем +21...+23 °C.