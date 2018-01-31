Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Жителей Атырауской области предупредили о сильном снегопаде

Сообщение о надвигающейся снежной стихии разослал ДЧС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Согласно штормовому предупреждению, 31 января по Атырауской области местами ожидается сильный снегопад. В связи с этим акиму города, а также акимам всех сельских округов и районов поручено провести комплекс мероприятий по недопущению несчастных случаев среди населения, обеспечить устойчивую работу объектов жизнеобеспечения, линий электропередач и связи. - Привести в готовность силы и средства ликвидации ЧС, обеспечить круглосуточное дежурство руководящего состава. При осложнении обстановки, возни
gorod
Жителей Атырауской области предупредили о сильном снегопаде
Сообщение о надвигающейся снежной стихии разослал ДЧС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Согласно штормовому предупреждению, 31 января по Атырауской области местами ожидается сильный снегопад. В связи с этим акиму города, а также акимам всех сельских округов и районов поручено провести комплекс мероприятий по недопущению несчастных случаев среди населения, обеспечить устойчивую работу объектов жизнеобеспечения, линий электропередач и связи. - Привести в готовность силы и средства ликвидации ЧС, обеспечить круглосуточное дежурство руководящего состава. При осложнении обстановки, возникновении ЧС докладывать оперативному дежурному департамента по ЧС Атырауской области по телефонам:  45-00-00 (факс), 32-45-67, 112, - говорится в распространенном сообщении. Между тем, жители Курмангазинского района в социальных сетях сообщают об уже начавшемся снегопаде. Ерлан ОМАРОВ
ЧС снег акимы готовность предупреждение

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article