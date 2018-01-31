Жителей Атырауской области предупредили о сильном снегопаде

Сообщение о надвигающейся снежной стихии разослал ДЧС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Согласно штормовому предупреждению, 31 января по Атырауской области местами ожидается сильный снегопад. В связи с этим акиму города, а также акимам всех сельских округов и районов поручено провести комплекс мероприятий по недопущению несчастных случаев среди населения, обеспечить устойчивую работу объектов жизнеобеспечения, линий электропередач и связи. - Привести в готовность силы и средства ликвидации ЧС, обеспечить круглосуточное дежурство руководящего состава. При осложнении обстановки, возни