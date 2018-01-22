фото из соцсети Instagram Сообщение о заложенной бомбе в одном из подъездов многоэтажки на пульт 102 поступило около полуночи 21 января. В пресс-службе ДВД ЗКО, отметили что вызов поступил от 37-летней жительницы дома расположенного по улице Жагсыгулова 33. По ее словам, ей позвонили на домофон и сказали, что в ее доме заложена бомба. Однако данные не подтвердились. По данному факту заведено уголовное дело согласно статье 273 УК РК - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". На место выезжали сотрудники ДЧС ЗКО, службы пожаротушения, скорая помощь и сотрудники полиции. Для жителей дома были созданы пункты обогрева, так как на улице температура воздуха составляла -17 градусов. После осмотра дома никаких взрывчатых устройств не обнаружили и людям разрешили вернуться в свои квартиры. В пресс-службе пожаротушения информацию о заложенной бомбе подтвердили, однако других комментариев не дали.фото из соцсети Instagramфото из соцсети Instagram