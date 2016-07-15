Справка: Согласно требованиям максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 метров при уклоне не более 8%. При перепаде высот пола на путях движения в 0,25 метра и менее допускается увеличивать уклон пандуса на 10%. Ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть не менее 1 метра, глубина горизонтальной площадки не менее 1,5 метров. Поручни пандусов следует располагать на высоте 0,7 и 0,9 метра. Что касается покрытия поверхности пандуса, то они, естественно, не должны быть скользящими или насыпными. Вполне вероятно покрывать пандусы, встроенные в городской ландшафт, прорезиненным асфальтом. Такое покрытие имеет хорошее сцепление и не будет скользить. За нарушение данных норм грозит штраф в диапазоне от 50 до 400 месячных расчетных показателей.

Ежегодно количество людей с ограниченными возможностями увеличивается, однако пандусы в Уральске представляют собой не легкий спуск, а скорее барьер. Такой вывод можно сделать при внимательном изучении этих сооружений. Согласно закону о социальной защищенности инвалидов, в Казахстане все государственные органы, предприятия, организации и учреждения обязаны создавать условия для беспрепятственного доступа в них людей с ограниченными возможностями.Одним из тех сооружений, которые, как говорится, устанавливают для галочки, стал пандус, построенный в управлении по делам религии ЗКО. Первое, что бросается в глаза, — это забор, в который упирается пандус. Каким образом человек на коляске должен заехать по нему в здание — не понятно.Еще одной не менее интересной постройкой стал пандус городской прокуратуры. Отметим, что обложен пандус кафелем, по которому зимой просто нереально подняться. Еще одним отличием стал столб, который находится в том месте, где пандус соединяется с крыльцом. Следуя логике строителей, которые воздвинули этот шедевр, инвалид, доехав до верха пандуса, должен встать и пойти пешком. Или же его коляска должна быть крайне узкой. По закону ширина пандуса должна составлять не менее 90 сантиметров, однако здесь невооруженным взглядом видно, что расстояние от столба до края крыльца гораздо меньше.По логике городского Уральского суда № 2, одного поручня вполне хватает, да и искореженная поверхность для колясочников тоже не помеха.Такая же ситуация и в административном суде, где у пандуса и вовсе отсутствуют поручни, колясочники должны цепляться за землю, чтобы подняться наверх. А когда они все же поднимутся, их будет ждать еще один сюрприз — закрытая дверь. По какой причине дверь, которая ведет в здание суда закрыта в будний день, — неизвестно.Между тем, сотрудники правоохранительных органов гораздо щепетильнее подошли к вопросу обеспечения граждан с ограниченными возможностями необходимыми приспособлениями. Так, на входе в Абайский отдел полиции ДВД ЗКО есть идеальный пандус с поручнями и необходимым углом наклона. Проблема в том, чтобы проехать ко входу, необходимо пройти через КПП, у которого никаких похожих на пандус строений мы не обнаружили.