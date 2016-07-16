Фото из архива "МГ" В приговоре, оглашенном судьей Уральского городского суда Русланом Жумагуловым, были приведены условия процессуального соглашения, предложенные областной прокуратурой. Отныне активисту запрещено участвовать в акциях протеста, митингах и флешмобах, шествиях и пикетах, присутствовать на семинарах и тренингах с участием международных организаций, а также проводить концерты и публиковать посты на общественно-политическую и социально-экологическую тематику. Жанат Есентаев и три его защитника (Абзал Куспан, Лариса Симоненко и Айжан Есентаева) полностью согласились с условиями соглашения. Есентаева арестовали 17 мая накануне ожидаемых в стране массовых акций протеста, связанных с поправками к земельному кодексу. Ранее в Интернете появилось письмо Жаната Есентаева от 9 июня, где он извиняется перед «братским русским народом», называет высказывания в своих постах «перехлестом эмоций» и раскаивается в содеянном. Жанат Есентаев известен в Интернете как автор протестных песен, исполняемых на гитаре.