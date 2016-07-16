Организаторами форума являются акимат ЗКО и АО "НК "СПК "Орал". Глава региона Алтай Кульгинов сообщил, что целью форума является обсуждение экономики ЗКО в условиях новых глобальных вызовов. - Мы сосредоточим усилия на развитии машиностроения, агропромышленный комплекс, строительная индустрия, малый и средний бизнес и туризм, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. - Нам важно повысить инвестиционную привлекательность региона, а также активно проводить работу по привлечению инвестиций и связанных с ними технологий. Нами были проведены ряд переговоров и встреч с международными финансовыми институтами, экспертами, крупными казахстанскими и иностранными инновационными компаниями, к примеру, ЕБРР, программа развития ООН и ряд других международных организаций. В конце июня в Астане заключено соглашение между акиматом ЗКО и ЕБРР о финансировании проекта модернизации теплосетей Уральска на 7 миллиардов тенге. Далее с ЕБРР планируется совместная реализация других социально-значимых сфер.Председатель правления «CentrasiaGroup» Алмас Кудайберген отметил, что в настоящее время в нефтегазовом секторе идут очень большие проекты. - Мы видим, что казахстанские компании могут участвовать в важнейших строительных и подрядных работах. Наши заводы могут поставлять различное оборудование, в частности, резервуары, кабель. На тенгизском месторождении в скором времени реализуется проект стоимостью в 37 миллиардов долларов. Будет организовано 20 тысяч новых рабочих мест. Там будут применены последние технологии в нефтедобыче. Казахстанские компании могут принять участие в этих проектах. Естественно, что это также вклад в развитие экономики, - сообщил Алмас Кудайберген. В своем докладе заместитель генерального директора Ассоциации Возобновляемой Энергетики Казахстана Арман Кашкинбеков отметил, что в Казахстане, помимо полезных ископаемых, есть много других источников энергии - солнце, ветер. - Такие страны, как Япония, Америка уже используют природные источники энергии и Казахстан не должен отстать от них. Как мы знаем, глава государства утвердил программу перехода к "зеленой экономике". На сегодня доля составила 0,6%, - пояснил Арман Кашкинбаев. Кроме того на форуме выступил представитель НАТР, который рассказал, каким образом можно использовать инновационные проекты, а также условия их финансирования. По итогам мероприятия было заключено соглашение между АО "НК "СПК "ОРАЛ" и АО "НАТР" о создании энергоэффективного комплекса на базе здания Технопарк "Алгоритм" в рамках программы "SmartCity" (умный город)". Также был подписан меморандум между акиматом ЗКО и ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана" об объединении усилий в рамках решения вопросов социально-экономического развития Западно-Казахстанской области.