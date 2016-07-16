Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на группу взаимодействия со СМИ Западно-Казахстанского областного штаба по борьбе с терроризмом. opasnosty — 15 июля руководителем антитеррористического центра Республики Казахстан продлен умеренный «желтый» уровень террористической опасности сроком на 30 суток, то есть до 16 августа, сообщили областном штабе по борьбе с терроризмом. Напомним, нападение на воинскую часть и оружейные магазины в Актобе произошло в воскресенье, 5 июня, во второй половине дня. По официальной информации МВД РК, при вооруженном нападении на оружейный магазин «Паллада», преступники убили продавца и сотрудника охранного агентства, а также ранили трёх полицейских. Чуть позже при налёте на магазин «Пантера» террористами был убит один посетитель и ещё один ранен. Однако в результате перестрелки с полицией трое нападавших были уничтожены, а один задержан. Затем преступники захватили маршрутный автобус и протаранили ворота воинской части, где открыли беспорядочную стрельбу, в результате которой были убиты трое и ранены шестеро военнослужащих. Всего в ходе антитеррористической операции уничтожено четыре боевика, семеро задержаны. В городе объявлен режим антитеррористической операции. 6 июня, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ поручил усилить меры безопасности в регионе.