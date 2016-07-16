Мобильная группа республиканских врачей, выезд которой организовали корпоративный фонд «BI Жулдызай» совместно с центром поддержки усыновления ОФ «Ана Үйі», посетили детскую деревню, дом ребенка и областной детский дом. Особое внимание было уделено детям с ограниченными возможностями, так как именно таких детей неохотно берут на воспитание. Чтобы повысить их шансы на устройство в семью, врачи стараются оказать помощь для поправки их здоровья. - На сегодняшний день у нас проживают 73 ребенка, из них 28 детей имеют патологии и нуждаются в особом внимании, - говорит директор областной детской деревни Сагыныш УТЕБАЛИЕВА. - Сегодня у нас появилась прекрасная возможность получить консультации от республиканских специалистов, что крайне важно для нас и наших детей. Мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми, умели правильно говорить и не отставали от своих сверстников. За два дня интенсивной работы высококлассные специалисты в сфере осмотрели 100 детей, в их числе были и подопечные «Дома мамы». - В проекте участвуют именно те специалисты, которые могут улучшить детям, имеющим инвалидность, качество их жизни, - говорит доцент кафедры детской хирургии АО «Медицинский Университет Астана», к.м.н. координатор фонда Роза КАРАБЕКОВА. – Это врач-невропатолог, ортопед, реабилитолог и такие специалисты, как логопед и дефектолог. Нами было осмотрено 100 детей, а также мы провели мастер-классы по реабилитации для специалистов этих учреждений. Отмечу, что в области необходимо развивать реабилитационную помощь для детей-сирот, для этого в ближайшее время на базе «BI Жулдызай» уральские специалисты будут проходить обучение, тем самым повышая свою квалификацию и оттачивая практические навыки. Как отмечают сами медики, детей имеющих проблемы с заболеваниями центральной нервной системы на воспитание практически не берут. - Консультация таких узких специалистов для нас очень важна, так как в нашем доме ребенка находятся дети с поражениями центральной нервной системы, - говорит врач-педиатр Гульнар СУНДЕТОВА. – У нас находятся 34 ребенка от рождения до 4 лет, из них трое с диагнозом ДЦП. Сейчас много усыновителей, которые, конечно, в первую очередь обращают внимание на здоровье ребенка. Но если детей с такими заболеваниями, как порок сердца и другими патологиями, берут достаточно часто, ведь медицина не стоит на месте и есть возможность помочь ребенку, то малышей с заболеваниями центральной нервной системы брать боятся. Поэтому помощь для таких детей жизненно необходима и важна, чтобы адаптировать их к дальнейшей жизни. Врачи мобильной группы корпоративного фонда «BI Жулдызай» уже побывали в Шымкенте, Караганде и наш город стал третьим по курсу их следования, далее они посетят детские учреждения в Таразе.