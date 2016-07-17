ЧП произошло сегодня, 17 июля, около 12 часов дня в районе поселка Желаево, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". poezd5 Поезд сообщением Уральск-Алматы двигался из Уральска в Актобе. Житель поселка Желаево рассказал, что, сидя дома, слышал, как тормозил поезд и долгий гудок. Как выяснилось, во время движения поезда на рельсы выскочил человек, несмотря на все старания, машинист не смог остановить состав и тот попал под поезд. Пострадавший остался жив и был госпитализирован в Областную больницу. Нужно отметить, что скорость поезда на момент происшествия была около 70 километров в час. Из-за экстренного торможения произошла задержка поезда на 30 минут. poezd1 poezd2 poezd3 poezd4 poezd7 poezd6 Фото Медета МЕДРЕСОВА