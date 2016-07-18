Очевидцы сообщают, что выстрелы в Алматы были слышны сразу в трёх районах города, передает informburo.kz. По информации очевидца, на перекрёстке Абылай хана и Толе би произошла перестрелка между полицейскими и неизвестными. "Только что с автоматами 40 человек нас гнали, заперли в здание, чтоб мы не выходили, мне страшно, я столько крови не видела. Кого в "Юбилейный", кого в компьютерный клуб загнали, кого в банк. Лежит полицейский без движения прямо на земле", - рассказывает девушка, оказавшаяся на месте стрельбы. Выстрелы были и на Абая-Байзакова. "Была стрельба. Один человек выбежал с автоматом, побежал в сторону театра имени Ауэзова, поймал машину Lada и скрылся. Другого застрелили полицейские, его сообщника. От КНБ отъехала машина, там застрелили двух сотрудников, как я поняла", - говорит очевидец произошедшего. Полицейские подтвердили, что сообщник стрелявшего мужчины убит. Пострадавшие есть и в районе Никольского базара на Байтурсынова: там мужчина с автоматом открыл стрельбу.