Иллюстративное фот из архива "МГ" Как сообщили в палате предпринимателей ЗКО, в начале текущего года к ним обратился директор ТОО «УралТехСервис» Александр БАКЛАН. Он рассказал, что сотрудниками городской прокуратуры в июне 2015 года проводилась проверка деятельности ТОО «УралТехСервис» по вопросу соблюдения законодательства о дорожном движении, в результате которой были выявлены некоторые нарушения. - Указанные в справке замечания были устранены, и лица, допустившие нарушения, понесли наказание. Тем не менее прокурором города Уральск в адрес акимата было направлено представление для решения вопроса о расторжении договоров по оказанию услуг по пассажироперевозкам с ТОО «УралТехСервис», хотя никаких нарушений по выполнению условий этих договоров выявлено не было, - сообщил Александр БАКЛАН. Как рассказала пресс-секретарь палаты предпринимателей Зауре КАПАНОВА, юристы РПП обратились к акиму города Уральска и пояснили, что предприятие перевозчика получило кредит по программе «ДКБ — 2020» на сумму 890 млн тенге и на эту сумму приобрело 55 новых автобусов. - Таким образом, в случае расторжения договоров на оказание услуг по перевозке, выплата кредитных обязательств окажется под угрозой срыва и приведет к банкротству предприятия и сокращению работников. Однако в ответе от отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Уральска было сказано, что оснований для расторжения договора с ТОО «УралТехСервис» не имеется, что доведено до прокуратуры города, - пояснила Зауре КАПАНОВА. К слову, за 6 месяцев 2016 года рассмотрено в палату предпринимателей ЗКО поступило 75 обращений по линии прав предпринимателей, из них положительно разрешены 47.