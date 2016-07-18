В специализированном межрайонном суде по уголовным делам прошло предварительное заседание по громкому делу о покушении на убийство Крестины Салимгериевой, которое заказал экс-аким Теректинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sud_akim (1) Как выяснилось в ходе заседания, подсудимые - бывший аким Теректинского района Женис СЕРИККАЛИЕВ, экс-начальник ЖКХ Теректинского района КАЖЫМУРАТОВ и водитель ИСМАГАМБЕТОВ в ходе следствия заявили о том, что желают, чтобы суд проходил с участием присяжных заседателей. Однако на предварительном заседании они отказались от присяжных. СЕРИККАЛИЕВ и КАЖЫМУРАТОВ обвиняются в совершении преступления по ст. 24 ч.3, 28 ч.3, 99 ч.2 п.7,8 УК РК - "Покушение на убийство, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством". ИСМАГАМБЕТОВ обвиняется по статье «Покушение на убийство». Судьей по делу назначен Нурлан ГУБАШЕВ. Первое судебное заседание пройдет 1 августа, но судебный процесс будет проходить в закрытом режиме, так как, по словам судьи, будет рассматриваться частная жизнь участников процесса. Потерпевшая Крестина САЛИМГЕРИЕВА от комментариев отказалась. Напомним, 23 февраля, как выяснилось впоследствии, на любовницу бывшего акима Теректинского района напали двое парней и нанесли ей множество ножевых ранений. Женщина выжила и опознала водителя начальника ЖКХ Теректинского района. Позже выяснилось, что Женис СЕРИККАЛИЕВ попросил своего друга начальника ЖКХ КАЖЫМУРАТОВА убить любовницу, потому как у них есть совместная дочь, и она шантажировала его. В свою очередь КАЖЫМУРАТОВ нанял своего водителя за 500 тысяч тенге, чтобы тот стал исполнителем заказа и убил девушку. Уральский городской суд санкционировал арест СЕРИККАЛИЕВА, КАЖЫМУРАТОВА и ИСМАГАМБЕТОВА сроком на два месяца.   sud_akim (3) sud_akim (4) sud_akim (5) Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА