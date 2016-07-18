Жительница г.Аксай Бурлинского района ЗКО Ботагоз БАЛГИРЕЕВА рассказала, что еще в 2012 году она стала плохо себя чувствовать. Она обратилась в больницу, где ей поставили страшный диагноз - цирроз печени. Однако она не приняла всерьез этот диагноз и продолжила вести обычный образ жизни. - Сначала мне сказали, что у меня цирроз печени. Но я думала, что это не серьезная болезнь, что-то типа гриппа, - говорит Ботагоз. - На тот момент я работала в Актау. Естественно, я работала далее и продолжала вести обычный образ жизни. Пришлось отказаться от жирной еды, потому что меня рвало от нее. Как оказалось, это было только началом испытаний. В последующем женщине удалили желчный пузырь, а также делали операцию, которую не нужно было проводить, потому что неправильно был выставлен диагноз. - Потом я обратилась в Аксае к врачу, она работает с иностранцами. Вот ей большое спасибо. Она поставила меня на ноги, помогла сдать все анализы и я отправилась в Астану. У меня еще был варикоз, вот там мне сделали операцию по кольцеванию вен, - рассказывает Ботагоз БАЛГИРЕЕВА. - А в декабре прошлого года врачи сказали, что мне нужна пересадка печени. А для этого нужен донор, им стать мог только родственник. По словам женщины, когда она начала болеть, практически все родственники от нее отвернулись. - Зато меня поддержали друзья, - говорит Ботагоз апа. - Даже моя учительница Гульнара Гумаровна ГАБДУЛИНА во всем меня поддерживала. Я ей безмерно благодарна. Также помогала одноклассница Нина АХМИРОВА, подруги Райхан и Марфуа. Ботагоз рассказывает, что готова была умереть, так как она знала, чем рискует донор, и попросить кого-то стать им у нее язык не поворачивался. Она рассказала обо всей этой ситуации своей подруге в Астане Даметкен, а та в свою очередь сообщила обо всем сыну Ботагоз Максату. - Сын сразу прилетел из Алматы и заявил, что будет донором. Вот хотелось бы отметить, что чаще всего люди думают, что если они родственники и у них одна группа крови, то они могут быть донорами. Но это не так, нужно чтобы подошли клетки, - поясняет Ботагоз. - Мы с сыном поехали в Астану, сдали все анализы, которые показали, что Максат может быть моим донором. И вот 14 февраля этого года нас положили в АО "Научный центр онкологии и трансплантологии", а операция была назначена на 14 марта. Даже после всего этого я хотела отказаться от операции, чтобы не рисковать жизнью сына. К слову, ехать на обследование и операцию в Астану у матери с сыном уже не было денег. Женщина обратилась к профкому КПО б.в. Анатолию НЕВЕРОВУ. Он за несколько часов смог найти средства и помочь семье с поездкой. Ботагоз апа говорит, что благодарна ему и всему их коллективу. Ботагоз БАЛГИРЕЕВА рассказывает, что 14 число для нее необычная дата - 14 числа у нее умерли отец и мать, 14 числа умер муж, 14 родился сын и день рождения Ботагоз тоже 14 числа. Поэтому женщину переполняли чувства сомнения. Она несколько раз заходила к профессору и говорила, что, может быть, лучше отказаться от этой операции. Однако врачи настояли на своем. - Врачи этой больницы провели эту уникальную операцию бесплатно. В больнице с нами хорошо обращались, был замечательный уход. Как говорят доктора, рак не такая страшная болезнь, иногда ее можно вылечить. Самое страшное было в день операции. Несколько часов оперировали сына, чтобы взять у него часть печени. Я молилась, чтобы с ним ничего не случилось. Когда я лежала на операционном столе, открылась дверь в соседний блок и я увидела сына в крови и с трубками, то я стала говорить не надо, остановитесь. Меня переполняли такие чувства, которые до сих пор не могу передать словами, - говорит женщина.Сейчас уже после всего этого женщина говорит, что безмерно благодарна сыну, что он, рискуя своей жизнью, спас ее. Она смогла победить рак. Обследование после операции показало, что у нее нет рака и цирроза. Ботагоз БАЛГИРЕЕВА выражает глубокую благодарность всем медсестрам и врачам научного центра в Астане, особенно директору Нариману Табынбаеву, врачу Асану Жексембаеву и гепатологу Кахарману Есмембетову, коллективу управления здравоохранения ЗКО.