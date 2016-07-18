18 июля около 11 часов утра при попытке проникновения в Алмалинское районное управление внутренних дел ДВД г. Алматы было нанесено огнестрельное ранение постовому полицейскому, после чего преступник завладел автоматическим оружием сотрудника органов внутренних дел и скрылся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу МВД РК. Фото с сайта informburo.kz Фото с сайта informburo.kz - При преследовании преступника им было применено похищенное оружие в отношении преследующего экипажа полиции «Буран» в результате чего 2 сотрудника патрульного экипажа получили огнестрельные ранения. Подозреваемый был установлен, при вооруженном сопротивлении ранен и задержан сотрудниками полиции в районе АО «Казахконцерт», - сообщили в пресс-службе МВД РК. Как стало известно, при задержании 2 сотрудника полиции получили огнестрельное ранение. Ранее преступник пытался захватить легковой автомобиль жителя города, в результате чего водитель получил ранение и скончался. От полученных ранений скончалось три сотрудника полиции. - По предварительным данным, задержанный 27-летний ранее судимый уроженец Кызылординской области, подозревается в совершении убийства женщины в минувшие выходные. В городе введен оперативный план «Сирена», все сотрудники полиции ориентированы на задержание подельника задержанного преступника, - пояснили в пресс-службе МВД РК. В Алматы введён "красный" уровень террористической угрозы. В городе проводится антитеррористическая операция, сообщает informburo.kz. Ранее сообщалось, что мужчина из автомата открыл стрельбу у Никольского рынка. Район Алмалинского РУВД был оцеплен. Пятерых раненых во время перестрелки у Никольского рынка доставили в больницу в Алматы. По словам администратора приёмного покоя БСМП Алматы, пострадавших продолжают привозить. - Пятеро мужчин у нас в реанимации, - говорит администратор приёмного покоя БСМП Гульжан Меирбаева. - Их личности пока неизвестны. Раненых ещё возят и возят. Позже стало известно, что стрельба слышна сразу в трёх районах Алматы. По информации очевидца, на перекрёстке Абылай хана и Толе би произошла перестрелка между полицейскими и неизвестными.