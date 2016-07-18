Около 80 семей из-за обрыва линий электропередач остались без света, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". uragan poselok zhayk (8) По словам жителей поселка Жайык-2 Зеленовского района ЗКО, 17 июля примерно в 9 часов вечера поднялся сильный ветер и начался ливень. - Ураган был недолгим, но за эти 20 минут весь поселок остался без света. Провода сразу же оторвались от столбов и упали в лужи. Потом поднялся грохот, и мы поняли, что у нас сорвало шифер с крыши. Как только у нас выключился свет, я стала звонить по номеру 112 спасателям, но они сказали, что не успевают и попросили позвонить в аварийную службу горсвета. Дозвониться до аварийной света я не смогла, там было постоянно занято. Тогда я взяла своего маленького ребенка, и мы с мужем уехали в город. Раскаты грома и ливень были настолько сильными, что даже взрослые перепугались, - рассказывает жительница поселка Жайык Эльмира Бикалиева. - У нас во дворе растет высокая сосна, когда ветер начался, ее макушка наклонялась до земли. Я обратилась в наш Трекинский акимат, чтобы те приехали, установили ущерб и сделали нам свет, но пока никакие работы не ведутся. Как рассказали жители поселка,  утром 18 июля в Жайык приехала представительница акимата, которая собрала с сельчан, пострадавших от урагана, подписи и уехала. - Вообще за все время, пока мы здесь живем, я ни разу не видела, чтобы аким приезжал и разговаривал с местными. Ежегодные встречи проводятся настолько тихо, что объявление о собрании вывешивают в магазине за пять минут до их начала. Поэтому люди и не ходят туда. Многие просто не знают, кто наш аким, - возмущается женщина. - Почему до сих пор электрики не приехали и не собрали эти провода, которые лежат в воде. Тут ведь дети бегают. В результате урагана у десятка домов сорвало кровлю. Кроме того, у одной из жительниц поселка отвалились облицовочные кирпичи дома. - Я даже не успела понять, что произошло, только когда услышала звон разбитого стекла, поняла, что у нас выпало окно. Позже, когда ветер стих, я вышла и увидела, что фронтон дома упал вместе со стеной, хотя дом у нас построен в 2009 году, - сообщила сельчанка Гуля КУСТАНБАЕВА. uragan poselok zhayk (1) uragan poselok zhayk (2) uragan poselok zhayk (3) uragan poselok zhayk (5) uragan poselok zhayk (6) uragan poselok zhayk (7) uragan poselok zhayk (9) uragan poselok zhayk (4) uragan poselok zhayk (10) uragan poselok zhayk (11) uragan poselok zhayk (13) uragan poselok zhayk (12) uragan poselok zhayk (14) uragan poselok zhayk (15) uragan poselok zhayk (17) uragan poselok zhayk (16) Фото Медета МЕДРЕСОВА