По словам жителей поселка Жайык-2 Зеленовского района ЗКО, 17 июля примерно в 9 часов вечера поднялся сильный ветер и начался ливень. - Ураган был недолгим, но за эти 20 минут весь поселок остался без света. Провода сразу же оторвались от столбов и упали в лужи. Потом поднялся грохот, и мы поняли, что у нас сорвало шифер с крыши. Как только у нас выключился свет, я стала звонить по номеру 112 спасателям, но они сказали, что не успевают и попросили позвонить в аварийную службу горсвета. Дозвониться до аварийной света я не смогла, там было постоянно занято. Тогда я взяла своего маленького ребенка, и мы с мужем уехали в город. Раскаты грома и ливень были настолько сильными, что даже взрослые перепугались, - рассказывает жительница поселка Жайык Эльмира Бикалиева. - У нас во дворе растет высокая сосна, когда ветер начался, ее макушка наклонялась до земли. Я обратилась в наш Трекинский акимат, чтобы те приехали, установили ущерб и сделали нам свет, но пока никакие работы не ведутся. Как рассказали жители поселка, утром 18 июля в Жайык приехала представительница акимата, которая собрала с сельчан, пострадавших от урагана, подписи и уехала. - Вообще за все время, пока мы здесь живем, я ни разу не видела, чтобы аким приезжал и разговаривал с местными. Ежегодные встречи проводятся настолько тихо, что объявление о собрании вывешивают в магазине за пять минут до их начала. Поэтому люди и не ходят туда. Многие просто не знают, кто наш аким, - возмущается женщина. - Почему до сих пор электрики не приехали и не собрали эти провода, которые лежат в воде. Тут ведь дети бегают. В результате урагана у десятка домов сорвало кровлю. Кроме того, у одной из жительниц поселка отвалились облицовочные кирпичи дома. - Я даже не успела понять, что произошло, только когда услышала звон разбитого стекла, поняла, что у нас выпало окно. Позже, когда ветер стих, я вышла и увидела, что фронтон дома упал вместе со стеной, хотя дом у нас построен в 2009 году, - сообщила сельчанка Гуля КУСТАНБАЕВА.