Итак, в каких случаях имплантация станет для вас спасением: - если отсутствует один или несколько зубов. При установке импланта соседние зубы абсолютно никак не травмируются. Их не обтачивают, коронка крепится на сам имплант, «соседи» при этом остаются совершенно нетронутыми и здоровыми; - для надежной фиксации мостов, протезов. Один из революционных способов восстановления полностью отсутствующих зубов называется «Все на четырех». В этом случае достаточно установить лишь по 2 импланта на каждую челюсть и уже на них крепить мосты с коронками. Согласитесь, сомнительное удовольствие выронить челюсть во время публичного выступления? В этом же случае все вставные зубы прочно держатся на имплантах, исключая выпадение и не травмируя при этом десны; - ну и, конечно, имплантация – просто спасение при потере передних зубов, что нередко случается во время травм лица. Этот секрет всегда будет только между вами и вашим стоматологом.

Несмотря на то, что попытки вживления «искусственных зубов» предпринимались еще в древности, хороших результатов они не приносили. Но стоматологи не сдавались, и в 1965 году шведский ученый Branemark разработал конструкцию импланта из чистого титана. Именно этот имплант Бранемарка стал революционным изобретением, открывшим новую страницу в истории дентальной импланталогии.Импланты – это гениальное изобретение, позволяющее нам, как ящерицам, заново отрастить утраченную часть организма. Титановый винт, схожий по форме с зубным корнем, устанавливается на пустое место, оставшееся от зуба. Нередко бытует мнение, что титановый винт травмирует кость, но, как ни странно, оно абсолютно ошибочно. Дело в том, что, потеряв зуб, мы перестаем давать нагрузку жеванием в этой части челюсти. В итоге кость начинает убывать. При отсутствующем нижнем, к примеру, верхний зуб начинает провисать вниз, а нижние соседи попросту сползают в эту яму. Все это медленно, но верно ведет к нарушению жевательных функций и даже деформации лица. Гармония, изначально заложенная в нашем организме, нарушается. Что и говорить, бесследно это не проходит ни для других зубов, берущих на себя дополнительную нагрузку, ни для органов пищеварения, с трудом справляющихся с плохо пережеванной пищей. Кстати, проверено, что титан, служащий основой для имплантов, безопасный материал, который наше тело не отвергает. Такой металл просто находка для аллергиков, ведь он абсолютно нейтрален к тканям человека. Именно его широко применяют в замене костей рук, ног и суставов. Любопытно, что такое название титан получил за свою удивительную легкость и прочность одновременно. Его прочность настолько велика, что в составе сплавов он применяется даже в ракетостроении и изготовлении бронежилетов. Но, пожалуй, самое восхитительное свойство этого металла в том, что он имеет способность сращиваться с костью. Как бы невероятно это не звучало, но после установки импланта костная ткань постепенно нарастает и заполняет собой все образовавшееся пространство, обволакивая титановый винт и делая его естественной частью организма на десятки лет. В итоге вы имеете не просто коронку, которую видно при разговоре, а еще и корень – надежную опору, помогающую зубу выполнять все свои функции.На первом этапе проводится диагностика и составляется план лечения.Второй этап – это сама имплантация. Процедура установки импланта занимает 45 минут и проводится под местной анестезией. Пока имплант приживается, а это от 3 до 6 месяцев, врач установит вам временную коронку, которую позже заменит на постоянную. Для скорейшего заживления места имплантации, хирург использует плазмотерапию, помогающую тканям быстрее восстанавливаться.На третьем этапе на имплант, который теперь заменяет вам корень зуба, крепится абатмент – специальный элемент, на который и будет одеваться коронка.И, наконец, четвертый этап – установка коронки. С этого момента ваши новые зубы – прочные и красивые – полностью готовы к работе.