Прием будет осуществляться в здании прокуратуры ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" - 28 июля в здании прокуратуры Западно-Казахстанской области начальником департамента генеральной прокуратуры Республики Казахстан Булатом Бекназаровичем Дембаевым планируется проведения приема граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. Предварительна запись ведется до 25 июля с 9:00 до 17:00 по телефону 51-15-34.