Фото с сайта voxpopuli.kz - Сотрудниками органов внутренних дел установлено и задержано лицо, которое находилось рядом с преступником, пытавшимся проникнуть в РУВД города Алматы. Проверяется его причастность к возможному совершению противоправных деяний, - сообщает пресс-служба. Ранее в ходе вооруженного сопротивления сотрудниками органов внутренних дел преступник был задержан. Автоматическое оружие, похищенное у постового обнаружено и изъято на месте задержания преступника в районе АО «Казахконцерт». В настоящее время ситуация в городе стабильная и находится под контролем правоохранительных органов. Информация о якобы стрельбе в различных районах города Алматы не соответствует действительности.