Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов рассказал, что второй задержанный оказался заложником, сообщает телеканал "Астана". Фото с сайта voxpopuli.kz Фото с сайта voxpopuli.kz - Преступник выбежал на улицу и остановил автомашину. Сел в нее. Вот которого мы считали «вторым», он, оказывается, под угрозой его заставил поехать на улицу Байзакова. И по дороге произвел еще несколько выстрелов в ехавшие на вызов патрульные автомашины. Подъехав к зданию КНБ, он вышел и открыл огонь еще по одной патрульной автомашине. Ранил еще двоих наших сотрудников. Воспользовавшись этим, вот этот водитель сбежал оттуда. Мы его сейчас нашли, - рассказал Калмуханбет Касымов. Глава МВД так же сообщил, что задержанный днём ранее убил женщину, гражданку Узбекистана. Согласно информации председателя КНБ, предполагаемый преступник ранее был дважды судим. Председатель КНБ РК Владимир Жумаканов сообщил, что преступник был женат и проживал в поселке Ынтымак Алматинской области. - Занимался торговлей сотовыми телефонами. 27 августа 2010 года осужден Енбекшинским районным судом города Шымкент по статье 178 /2 «грабеж с применением насилия». 8 мая 2012 года уже был осужден Кызылординским судом по статье 251 «незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия». В колонии он сошелся с «салафитами». Сейчас разбираемся, - сообщил Владимир Жумаканов. Глава государства заявил, что следует защитить места массового скопления граждан, принять неотложные меры по оказанию медицинской помощи раненым, срочно провести полное расследование для установления личностей преступников. Также необходимо регулярно информировать население Алматы и в целом обеспечить общественное спокойствие. Напомним, в Алматы мужчина из автомата открыл стрельбу у Никольского рынка. Район Алмалинского РУВД был оцеплен. Пятерых раненых во время перестрелки у Никольского рынка доставили в больницу в Алматы. Позже стало известно, что стрельба слышна сразу в трёх районах Алматы. По информации очевидца, на перекрёстке Абылай хана и Толе би произошла перестрелка между полицейскими и неизвестными. Позже в МВД РК сообщили, что преступник был задержан. Немного позже в СМИ появилась информация о том, что задержан второй подозреваемый.