Вы хотите чтобы ваш малыш легко учился в школе? Тогда ждем вас в нашей студии, расположенной в самом центре старого города: по улице Алмазова, 63 (ост.Юбилейная). Записаться можно по телефону: 53-23-11.

Студия развития и воспитания «Шаги в мир» открыла свои двери ровно три года назад. И за столь небольшой срок стала одним из самых популярных мест для обучения детей дошкольного возраста.На сегодняшний день существует 4 возрастные группы детей дошкольного возраста с русским и казахским языками обучения.– В самой младшей экспериментальной группе у нас занимаются дети от года до двух лет, - говорит. - Занятия проводятся 3 раза в неделю в первой половине дня. По желанию родители могут присутствовать на занятиях. В течение часа с малышами проводится от 3 до 7 занятий, нацеленных на развитие ребенка по трем направлениям: развитие интеллекта и эстетики и физическое развитие.В программу обучения входят такие предметы, как песочная терапия, сенсорное развитие, развитие тонкой, мелкой моторики. Все занятия направлены на развитие речи и координации движений. В итоге ваш малыш будет социально адаптирован и психологически подготовлен перед посещением государственного сада.В группе с детьми от 2-х до 3-х лет обучение проводится согласно государственным стандартам дошкольного воспитания, а также у детей формируются математические представления, обучаются разговорному английскому языку, проводят занятия йоги и многое другое. В течение 3 часов занятия не повторяются, меняется вид деятельности ребенка - интеллектуальная нагрузка сменяется физическими упражнениями. Таким образом, ваш малыш не устанет и не отстанет от своих сверстников.Дети 4 – 5 лет проходят подготовку к школе: азбука, математика, подготовка руки к письму –базовые предметы, которые «разбавляются» приятными моментами из расширенной программы по эстетике.Для детей 5-6 лет проводится интенсивная программа обучения: пропись, математика, чтение, английский язык. Занятия увеличиваются по времени, и лишь 20% времени уделяется эстетике и физическому развитию. Для всех детей один раз в неделю проводится бесплатное индивидуальное занятие с логопедом. Также есть возможность индивидуальных занятий по английскому языку.В нашей студии работают прекрасные специалисты, которые научат вашего ребенка правильно говорить, а также подготовят перед трудностями начальной школы.На правах рекламы.