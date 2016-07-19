По вашему желанию мы предоставим Вам отдельно грузчиков, машину или мебельщиков. Мы гарантируем сохранность Ваших вещей при погрузке и доставке.

- сборка и разборка мебели; - погрузка и разгрузка вещей; - транспортировка по городу, области и даже в страны СНГ.- для упаковки вещей подготовьте крепкие коробки. Желательно дно коробок проклеить скотчем, чтобы они не порвались при погрузке; - начните упаковывать с тех вещей, которыми вы редко пользуетесь. Например, в первую очередь упакуйте книги и зимние вещи, так как сейчас лето и так далее; - запаситесь несколькими жирными маркерами, так как они имеют свойство теряться или быстро высыхать; - маркируйте коробки так, чтобы вы могли понять, где что у вас лежит - подписывайте коробки с нескольких сторон, чтобы было легко разобраться, где верх, а где дно; - коробки с бьющимися предметами нужно обязательно промаркировать особым образом, например, написать - «Осторожно. Стекло». При соблюдении всех этих нехитрых правил Вы сэкономите свое время, нервы и Ваше имущество.