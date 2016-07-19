Как сообщил министр, Руслан Куликбаев 1990 года рождения ранее был дважды судим за грабеж и хранение оружия. Он был приговорен к пяти годам и 11 месяцам колонии. За это он и решил отомстить полицейским. Зная, что его все равно арестуют за убийство женщины, совершенное накануне, он пошел на еще одно преступление. Ранее в ходе заседания Совета безопасности в Акорде Глава МВД рассказал Президенту РК Нурсултану Назарбаеву хронологию событий, произошедших в Алматы. В Алматы 18 июля около 10.30 произошло нападение на Алмалинское РУВД. В районе Никольского рынка была слышна стрельба. Позже появилась информация о перестрелке в районе ДКНБ города. В ходе нападения на РУВД пострадали сотрудники полиции. Погибли трое сотрудников полиции, еще семь находятся в реанимации. Около 11.15 в районе проспекта Абылай хана ниже улицы Толе би стрелявший был задержан. Его сообщник был задержан ближе к 16.30.