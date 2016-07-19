По словам начальника следственного управления ДВД ЗКО Магауи КУРМАШЕВА, 26 июня 2016 года в Абайский отдел полиции обратилась жительница Зеленовского района с заявлением о том, что ее новорожденного сына похитил отец ребенка. - После обращения гражданки БАТКАЕВОЙ, которая рассказала, что якобы 25 июня в перинатальном центре родила мальчика, и его якобы уронила медсестра, от чего малыш умер, следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РК - "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". На втором допросе Людмила БАТКАЕВА заявила уже другие показания, что якобы 16 июня ей стало плохо и она поехала в город рожать, взяв с собой у родителей денег. Когда она приехала в Уральск, ее встретил Дмитрий АЛИЕВ (отец ребенка - прим. автора) и повез домой к себе, адрес и район на допросе она не могла вспомнить. Потом, когда пришло время рожать, АЛИЕВ отвез БАТКАЕВУ в роддом, где ночью 17 июня она родила мальчика. Лежа в больнице, Любовь созванивалась с родителями и говорила, что находится в перинатальном центре, и ей плохо. Родители хотели приехать, но она не разрешала и не хотела их видеть, - пояснил Магауия КУРМАШЕВ. - Затем спустя несколько дней Любовь вместе с ребенком на машине скорой помощи повезли в другую больницу, но перед дорогой врач заставил выпить ее стакан водки, и ее затошнило. Машина остановилась в районе Универмага, и она вышла подышать. По ее словам, в этот момент скорая вместе с ребенком уезжает и она больше не видела своего сына. Тогда мы переквалифицировали дело по статье 125 ч. 2 УК РК - "Похищение малолетнего ребенка". Стоит ометить, что полицейские за все это время проверили около 50 человек с именем Дмитрий АЛИЕВ и останавливали все белые "Тойота Камри", потому как Любовь БАТКАЕВА сказала, что именно такой автомобиль был у отца ее ребенка. - После того, как показания потерпевшей стали путаться, мы провели судмедэкспертизу, чтобы определить, рожала ли БАТКАЕВА вообще. Результаты были готовы через несколько дней, из которых стало ясно, что 19-летняя девушка не была беременна и не рожала, - отметил КУРМАШЕВ. - На последнем допросе девушка призналась, что все это выдумала, потому как осенью прошлого года она встречалась с парнем, с которым у них были близкие отношения. Позже БАТКАЕВА заподозорила, что беременна, о чем и рассказала своей маме. Тогда мама сказала, чтобы девочка сидела дома и не ходила на учебу в колледж. Сидя дома, девушка, естественно, набрала вес и никто не понял, что она обманывает всех. Спустя 9 месяцев Любовь взяла у мамы денег и поехала в город якобы рожать. На самом деле она сняла на 10 дней квартиру в Уральске в районе Универмага и рассказывала родителям по телефону разные истории. Когда мама с папой все-таки решили приехать в Уральск, она выдумала всю эту историю с похищением младенца. Мама БАТКАЕВОЙ была крайне удивлена обманом своей дочери и просила прощения у сотрудников полиции. К слову, после окончанию следствия действиям Любови БАТКАЕВОЙ будет дана юридическая оценка и в отношении нее может быть возбуждено уголовное дело по статье 419 УК РК - "Ложный донос". Статья предусматривает наказание до 10 лет.