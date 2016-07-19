Иллюстративное фото с сайта vz.ua 8 июля в Зачаганский отдел полиции обратилась женщина, которая рассказала, что ночью ее дочь была изнасилована. - Как выяснилось в ходе следствия, в ту ночь девочка переписывалась в социальных сетях с парнем, который предложил встретиться. Она согласилась и договорились, что он приедет в Зачаганск. Однако когда парень приехал в назначенное время, девушку он не обнаружил и уехал. Оказалось, что когда девочка вышла на улицу встретить этого парня, к ней пристал пьяный мужчина и изнасиловал ее, - пояснил заместитель начальника УКП ДВД ЗКО Нурлан БИСЕНОВ. - Позже по подозрению в совершении насильственных действий был задержан 47-летний житель поселка Зачаганск Абиев, который в настоящее время находится под арестом. Задержанный вину свою частично признал. Сотрудники полиции отметили, что родители должны больше уделять внимания своим детям особенно в подростковом возрасте.