Иллюстративное фото с сайта project-l.ru По словам акима Букейординского района ЗКО Нурлана РАХИМЖАНОВА, в районе насчитывается порядка 515 чабанских точек. - Из-за большого расстояния между ними провести электроэнергию мы не можем. Это очень дорого. К примеру, чтобы установить 1 километр электроэнергии требуется порядка 1 миллиона 800 тысяч тенге. Тогда предпринимателям было предложено устанавливать солнечные и ветровые батареи. Установкой занимается волжская компания, которая потом и занимается обслуживанием установок. Так выходит дешевле, к тому же к нам они ближе. Единственное, поскольку это иностранная компания, мы не можем просубсидировать установку батарей, - рассказал Нурлан РАХИМЖАНОВ в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций в Уральске. Стоит отметить, что в настоящее время в Букейординском районе установлено 20 солнечных и 12 ветровых батарей.