Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам представителя антитеррористического центра ЗКО, гражданина Куликбаева, который причастен к теракту в Алматы, задержали сотрудники полиции 18 июля. - За три часа террористы убили пять человек, из низ трое сотрудников правоохранительных органов и 7 человек ранили. На данный момент задержанный находится в ИВС. На него завели уголовное дело по статье 255 часть 2 УК РК - "Акт терроризма". Как оказалось, Куликбаев ранее был неоднократно судим и вышел на свободу в августе 2015 года. Первый раз подозреваемый был осужден на три года условно в городе Шымкент за грабеж, затем в феврале 2012 года сотрудники полиции задержали его с огнестрельным оружием. Тогда суд признал Куликбаева виновным и назначил наказание с отбыванием в колонии общего режима. За время отбывания наказания Куликбаев был неоднократно этапирован из-за своего поведения и даже отбывал наказание в уральской колонии РУ-170/2, - сообщил представитель АТЦ. - 14 августа 2015 года Куликбаев вышел на свободу и отправился в город Байконур по месту жительства. Кроме того, сейчас задержанному вменяется убийство гражданки Узбекистана, которое он совершил 17 июля. Сейчас в Алматы снят "красный" уровень террористической опасности и изменен на умеренный "желтый", - пояснил сотрудник АТЦ. К слову, все сотрудники полиции Западно-Казахстанской области перечислят однодневный заработок на счет родственников, пострадавших от теракта в Алматы.