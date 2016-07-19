Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Букейординского района ЗКО Нурлан РАХИМЖАНОВ, территория района занимает порядка 1,9 млн га, из них 945 тысяч находятся в ведении российского полигона. - Территория полигона делится на три категории. Если на территорию полигона первой категории (150 тысяч га - прим. автора) заходить нельзя, то на второй и третьей категории разрешено осуществлять сельскохозяйственную деятельность – пасти скот и косить сено. На этих территориях в настоящее время работают 97 крестьянских хозяйств района. Постановлением правительства в этом году нам возвращают 1400 гектар земель полигона. Сейчас готовятся документы и до конца года земли будут возвращены, - отметил Нурлан РАХИМЖАНОВ. Рассказал аким и о том, почему в районе не останавливаются поезда, хотя данный вопрос поднимался сельчанами неоднократно. - Через наш район ежедневно проходят до 16 поездов – 5 пассажирских и 11 грузовых. Ни один из них не останавливается. И на то есть причины. Поезда проходят две государственные границы, пограничный контроль занимает до 2,5 часов. К тому же если будет стоять на станциях, то это дополнительное время. Еще один момент, если поезда будут останавливаться, то нам казахстанской стороне нужно будет нанимать людей, погранслужбу, дополнительно развивать инфраструктуру. Это тоже затраты. Данный вопрос поднял аким области Алтай Седийрович на встрече с Валентиной Матвиенко. Мы надеемся, что он будет решен положительно, - рассказал аким. Как выяснилось, за последние три года из Букейординского района уехало 260 человек, однако пока ни одно село упразднено не было. - В нашем районе газифицировано 9 сел, еще 11 на очереди. В два населенных пункта газ проводиться не будет из-за малочисленности населения. Жителей данных сел, мы об этом предупредили. Возможно, эти два населенных пункта в будущем будут упразднены, - рассказал Нурлан РАХИМЖАНОВ. По его словам, они сейчас активно работают с молодежью, которая составляет 26 процентов от общего числа жителей Букейординского района.