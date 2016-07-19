Как отметили организаторы, такой слет международного уровня на территории нашей области проходит впервые. В соревнованиях примут участие три команды всего 31 участник из них 9 юных пожарных представят команду Германии. История слета юных огнеборцев трех стран началась три года назад, родоначальником движения юных пожарных был руководитель областного филиала «Өрт сөндіруші» Кадр БИСЕМБАЕВ. Со слов пожарных, пожарная безопасность является одним из важных вопросов, поэтому обучение детей навыкам безопасности жизненно необходимо. - Бороться с пожарами, создавать повсеместно условия, исключающие возможность возникновения пожара, органами гражданской защиты в нашей области помогают школьники - члены дружин юных пожарных, - говорит заместитель начальника департамента майор гражданской защиты Нурлан ТАУБЕКОВ. - Культура пожарной безопасности должна формироваться на протяжении всей жизни человека. В этом должны активно участвовать семья, школа, органы местного самоуправления, органы государственной власти всех уровней, а также общественно организации. Дружины юных пожарных в школах оказывают позитивное влияние на состояние пожарной безопасности и сокращение числа погибших детей. После торжественной части гостей из Германии и России угостили традиционным казахским блюдом баурсаками. Слет юных пожарных продлится до 27 июля. Ребята смогут пообщаться, отдохнуть, а также посоревноваться на мастер-классах по основам безопасности жизнедеятельности и оказанию первой помощи. Юным участникам пожелал удачи заместитель начальника юридического отдела главного управления МЧС России по Саратовской области Владимир СЕРЕБРЯКОВ. Представитель из Германии Клаус ШПИЛФОРД отметил важность проведения подобных встреч, выразив уверенность, что на международном слете юные пожарные трех стран покажут мастер-класс. Первый раз участие в международном слете юных пожарных сборная команда Уральска в июле 2014 года в Мюнхене. В прошлом году слет прошел на базе лагеря «Березка» Саратовской области.