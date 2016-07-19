Иллюстративное фото с сайта kazakh-zerno.kz Так, на сегодняшний день в Алматы килограмм сахара стоит около 320 тенге в розницу, по сообщениям жителей Усть-Каменогорска цена сахара уже достигает 400 тенге за килограмм. В КРЕМ и ЗК констатировали, что рост цен на сахар наблюдается в целом по республике. В среднем, цены на сахар в регионах поднялись на 10 процентов. - Данное повышение вызвано изменением цен у оптовых поставщиков сахара. По предварительной информации, цены единственного производителя - основного поставщика сахара ТОО "Центральноазиатская Сахарная Корпорация (ТОО "ЦАСК") поднялись из-за роста цен на основное импортное сырье - тростниковый сахар - сырец, завозимый из Бразилии и используемый для производства белого сахара. Цены на сахар-сырец тростниковый зависят от Нью-Йоркской товарной биржи. Так, в мае текущего года на бирже стоимость одной тонны сырца составляла 354 долларов США, в июне - 477 долларов США (удорожание составило 35 процентов). Учитывая, что в себестоимости сахара удельный вес стоимости сырца и затраты на его доставку до заводов составляют 70 процентов, данный фактор влияет на повышение себестоимости сахара, - сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК. Также в Антимонопольном органе заверили, что не допускают необоснованного роста цен на продукты питания, а также их дефицита. "В ситуациях, когда возможен риск искусственного дефицита и необоснованно завышенных цен, прежде всего, на продовольственные товары первой необходимости, антимонопольный орган имеет право открыть расследования по признакам нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции. Несмотря на то, что поставщики сахара осуществляют свою предпринимательскую деятельность в конкурентной среде и со стороны государства данный рынок не регулируется, при наличии нарушений в деятельности субъектов рынка КРЕМ и ЗК будут приниматься меры антимонопольного реагирования. В настоящее время территориальные департаменты КРЕМ и ЗК анализируют действия оптовых и розничных реализаторов сахара на предмет нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции", - отметили в КРЕМ и ЗК. - Совершение подобных действий влечет наложение оборотных штрафов от трех до пяти процентов с конфискацией всего монопольного дохода (статья 159 КоАП РК). Кроме того, за указанные нарушения предусмотрена уголовная ответственность (статья 221 УК РК), - напомнили в Комитете по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК.