- В квадрате улиц Гоголя – Зенкова – Макатаева - Абдуллиных по линии органов внутренних дел проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - сообщили в ДВД. Информации о связи данных мероприятий с терактом в Алматы 18 июля нет. Как передает корреспондент Tengrinews.kz с места, оцеплен район супермаркета Interfood и клиники AlMed по улице Калдаякова. Улица Гоголя также оцеплена до Зеленого рынка. Сотрудники полиции стоят по периметру улиц Макатаева и Гоголя. Зеленый рынок и кондитерская фабрика "Рахат" попали в зону оцепления. На месте несколько бригад скорой помощи, газовая служба, спасательная служба. В данном районе затруднено движение. Напомним, в Алматы 18 июля около 10.30 произошло нападение на Алмалинское РУВД. В районе Никольского рынка была слышна стрельба. Позже появилась информация о перестрелке в районе ДКНБ города. В ходе нападения на РУВД пострадали сотрудники полиции. В результате погибли четверо сотрудников полиции и двое гражданских лиц, еще шесть полицейских находятся в больнице.