Фото с сайта sports.kz Еще до подписания контракта с этим тренером президент ПФЛК Баглан Ергешев звонил руководству уральцев, предостерегая от данного шага, ссылаясь при этом на проблемы с документами у Кумыкова, однако назвать конкретные причины не смог. В процессе разговора прозвучала фраза о том, что в случае заключения трудового договора последует звонок президента ФФК Ерлана Кожагапанова в акимат Западно-Казахстанской области, что впоследствии, по имеющейся информации, и произошло. В итоге уже подписанный контракт был расторгнут, хотя россиянина успели представить команде и познакомить с ней. В данный момент Федерация футбола через свои ресурсы пытается ввести болельщиков в заблуждение, распространяя информацию о якобы несоответствии необходимым нормам документов самого Виктора Кумыкова, что является не соответствующей действительности информацией.