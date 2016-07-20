Фото с сайта Tengrinews.kz - Руководство и личный состав ДВД Западно-Казахстанской области разделяют скорбь утраты и выражают глубокое соболезнование семьям, руководству и всему личному составу ДВД г.Алматы в связи с гибелью коллег при пресечении террористического акта в г.Алматы 18 июля, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. - Мы выражаем искреннюю благодарность матерям и отцам, воспитавших таких героев, выражаем искреннюю поддержку их семьям. Сотрудники ДВД Западно-Казахстанской области перечисляют свою однодневную зарплату семьям и детям коллег, погибших на боевом посту в г.Алматы.