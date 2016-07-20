По словам главного специалиста сектора благоустройства ЖКХ, ПТ и АД г.Уральск Ержана АУБАКИРОВА, в этом году будут продолжены ремонтные работы, начатые в 2014 году. - Ремонт на данном объекте выполняет компания ТОО "АксайИнжСтрой". В текущем году планируется закончить весь объем работ. На ближайшей сессии маслихата будет выделено дополнительное финансирование, и на эти деньги будут сделаны тротуары, поставлены дополнительные дорожные знаки и нанесена разметка, - пояснил Ержан АУБАКИРОВ. Стоит отметить, что в прошлом году ЖКХ города говорили о том, что второй этап капитального ремонта на улицах Казталовская и Шубина завершится в 2015 году. На сегодняшний день 0,848 км асфальта положено, однако есть некоторые нюансы, которыми горожане остались недовольны. К примеру, жители улицы Казталовская вынуждены сами строить подъездные пути к своим домам через арыки, которые, кстати, ничем не закрыты, даже решетками. Для того чтобы загнать машину к себе во двор, они кладут доски, а некоторые и вовсе засыпают канал строительным мусором. Кроме того, тротуарные дорожки, которые сейчас засыпаны щебнем, крайне неудобны, и людям приходится ходить по обочине дороги. Помимо этого, часть бордюров, которые установлены по краям дороги, либо провалились под землю, либо рассыпались. Такая же ситуация с бордюрами и по улице Ескалиева, которую планируют сдать в эксплуатацию в текущем году. Между тем, тротуары по уже сданной дороге по улице Алматинской тоже оставляют желать лучшего. Подрядчики не утруждали себя разравниванием асфальта около домов и газовых столбов. Теперь в таких местах верхний слой асфальтного покрытия раскрошился.