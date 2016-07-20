Реконструкция дороги по улице Казталовская началась еще в 2014 году, но ее до сих пор не сдали в эксплуатацию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". remont dorog (2) По словам главного специалиста сектора благоустройства ЖКХ, ПТ и АД г.Уральск Ержана АУБАКИРОВА, в этом году будут продолжены ремонтные работы, начатые в 2014 году. - Ремонт на данном объекте выполняет компания ТОО "АксайИнжСтрой". В текущем году планируется закончить весь объем работ. На ближайшей сессии маслихата будет выделено дополнительное финансирование, и на эти деньги будут сделаны тротуары, поставлены дополнительные дорожные знаки и нанесена разметка, - пояснил Ержан АУБАКИРОВ. Стоит отметить, что в прошлом году ЖКХ города говорили о том, что второй этап капитального ремонта на улицах Казталовская и Шубина завершится в 2015 году. На сегодняшний день 0,848 км асфальта положено, однако есть некоторые нюансы, которыми горожане остались недовольны. К примеру, жители улицы Казталовская вынуждены сами строить подъездные пути к своим домам через арыки, которые, кстати, ничем не закрыты, даже решетками. Для того чтобы загнать машину к себе во двор, они кладут доски, а некоторые и вовсе засыпают канал строительным мусором. Кроме того, тротуарные дорожки, которые сейчас засыпаны щебнем, крайне неудобны, и людям приходится ходить по обочине дороги. Помимо этого, часть бордюров, которые установлены по краям дороги, либо провалились под землю, либо  рассыпались. Такая же ситуация с бордюрами и по улице Ескалиева, которую планируют сдать в эксплуатацию в текущем году. Между тем, тротуары по уже сданной дороге по улице Алматинской тоже оставляют желать лучшего. Подрядчики не утруждали себя разравниванием асфальта около домов и газовых столбов. Теперь в таких местах верхний слой асфальтного покрытия раскрошился.remont dorog (1) remont dorog (3) remont dorog (4) remont dorog (6) remont dorog (7) remont dorog (8) remont dorog (9) remont dorog (10) Фото Медета МЕДРЕСОВА