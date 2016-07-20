Фото из архива "МГ" По словам директора, они подали ПСД на строительство в акимат, и сейчас решается, будет ли финансирование. - Мы планируем строительство одноэтажного здания площадью 176 квадратных метров, - объяснил Рашид УТЕШЕВ. - А в то здание, где сейчас размещается администрация, мы поселим наших постояльцев. У нас и сейчас для них места маловато, а в скором времени у нас будут располагаться осужденные, которые будут находиться на контроле у службы пробации. Рашид УТЕШЕВ пояснил, что здание планируется построить утепленное здание из металлических конструкций. Такие работы в Уральске выполняет приборостроительный завод "Омега" и ИП "Василец". - Сейчас решается, будут ли выделены деньги на это, - сказал Рашид УТЕШЕВ.