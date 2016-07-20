Как оказалось, это был обычный обман, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.kommersant.ru Иллюстративное фото с сайта www.kommersant.ru Директор центра адаптации для лиц без определенного места жительства Рашид УТЕШЕВ сообщил, что их постоялец Владимир РАДКЕВИЧ так и не получил обещанные ему два миллиона рублей. По его словам, это оказалось обычным обманом. Напомним, 19 февраля стало известно, что постоялец уральского центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства выиграл два миллиона рублей. Как рассказал мужчина, он купил газету со сканвордом, на странице которой под защитным слоем был код. По условиям, нужно было стереть защитный слой, позвонить на указанный номер и сообщить код. - Я позвонил по этому номеру, сообщил им код, - рассказал Владимир РАДКЕВИЧ. - Когда я им звонил, то назвал адрес центра адаптации. Потом мне сюда пришла бумага, где было сказано, что методом случайного отбора на компьютере выпал код, который попался мне и что я выиграл два миллиона рублей. Там нужно пойти в Цесна банк и оформить документы. Я все сходил, оформил и отправил. Радкевичу пообещали, что деньги он получит в апреле.