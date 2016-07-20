Сложная террористическая обстановка в стране вынуждает правоохранительные органы и специальные службы незамедлительно реагировать на все звонки, поступающие на пульт дежурного. Только с начала текущего года по области зарегистрировано уже 8 таких звонков, и каждый раз шутники сообщают о якобы заложенных бомбах. Нередко люди делают это сознательно, к примеру, чтобы создать панику. - По трем таким фактам фигуранты уже отбывают наказание по 273 статье, они осуждены от 2 до 3 лет с возмещением материального ущерба, - сообщает руководитель группы взаимодействия со СМИ ЗКООШ по борьбе с терроризмом Бибигуль НУРМУХАНОВА. Осужденный Сергей Русаков отбывает наказание в режимном учреждении РУ 170/2 уже 10 месяцев. Он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил позвонить своей сестре и пошутить над ней, но попал в больницу. На том конце провода шутку не оценили и сразу сообщили в полицию. - Номера в телефоне не видать было, а я пьяный был, хотел позвонить сестре, а попал в больницу. Когда взяли трубку, я сказал: «У вас будет подрыв, берегите себя». Я полностью признал свою вину, случайно это получилось, я не хотел. Осознаю все, это моя первая судимость, - говорит осужденный Сергей Русаков. Шуткой такие действия назвать очень сложно. Не все знают, что такой поступок квалифицируется как уголовное преступление. Так случилось и с Рустамом Хусаиновым. Молодому человеку никто и никогда не говорил, что шутки подобного рода могут обернуться для него тюремным сроком. - То, что за это есть уголовная ответственность, я не знал, в школе я не учился, мне некому было об этом сказать. Я понял, что нельзя так больше шутить, потому что за это сажают в тюрьму, я встал на путь исправления и раскаиваюсь, - говорит второй осужденный Рустам ХУСАИНОВ. В настоящее время в режимном учреждении 170/2 наказание по 273 статье, то есть заведомо ложный донос об акте терроризма, отбывают 2 человека. Оба они поясняют, что когда совершали этот поступок, были пьяны, но у каждого из них есть возможность освободиться досрочно. - Когда люди сюда попадают и начинают отбывать наказание, они понимают, что поступок, который они совершили, является противозаконным, раскаиваются, и зачастую осужденные по таким статьям освобождаются условно-досрочно, - пояснил исполняющий обязанности начальника РУ-170/2 Ганжа ТУРГАНАЛИЕВ.