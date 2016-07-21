Супруга алматинского стрелка Руслана Кулекбаева Аяулым Умбеткулова попросила прощенья у казахстанцев за поступок мужа, передает телеканал КТК. Женщина утверждает, что не ведала о том, что муж замышлял сделать. В эксклюзивном интервью журналистам женщина рассказала, что о кровавом побоище, которое устроил ее муж в Алматы, узнала из теленовостей. photo_190616 По данным телеканала, на днях женщину доставили в Алматы из Байконура для допроса. Как рассказала сама Аяулым Умбеткулова, допрос продолжался с 9 вечера вчерашнего дня до 4 часов утра. Именно она показала квартиру в районе Зеленого базара, в которой они в последнее время с мужем проживали. В данное время полицейские женщину отпустили. По словам Аяулым, они с мужем съехали со съемной квартиры пару недель назад. Муж отправил ее в Байконур, а сам остался в Алматы, по его словам, чтобы решить кое-какие оставшиеся дела. Уже позже она якобы узнала о событиях в Алматы. "Я увидела про него в теленовостях. Его мать упала в обморок после этого, мы все были в шоке. Мы не думали, что он способен на такое", - рассказала Аяулым Умбеткулова. Как стало известно, они женаты шесть лет. Женщина рассказала журналистам, что никогда не замечала жестокости со стороны мужа. Однако он, по ее словам, якобы всегда был строг: никогда не позволял посещать шумные тои и общаться с родными. Муж также настаивал на том, чтобы она носила хиджаб и совершала намаз. Сам он совершал пятикратный намаз. Женщина утверждает, что муж якобы был охранником на барахолке. Полицейские же сообщают, что продавал там мобильные телефоны. "Когда он освободился из тюрьмы, сказал, чтобы я надела паранджу и стала религиозной. Но я была против. Сказала, не хочешь со мной жить - не живи, я покрываться не буду", - рассказала жена стрелка. По словам Аяулым, в последнее время супруг, ничего не объясняя, стал уходить из дома на 2-3 дня. Изменилось и его поведение: мужчина вечно куда-то торопился, однако жене ничего не рассказывал. Она выразила соболезнования родным погибших и попросила у них прощения. По ее словам, в браке с Русланом Кулекбаевым у них двое детей. Аяулым Умбеткулова заверила, что в ближайшее время собирается подать на развод. Источник КТК. Напомним, 26-летний Руслан Кулекбаев подозревается в совершении нападения на здание Алмалинского РУВД и убийстве нескольких полицейских и мирного жителя. Ранее в ДВД Алматы сообщили, что в отношении Руслана Кулекбаева продолжается досудебное расследование по статьям "Убийство", "Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват", "Применение насилия в отношении представителя власти", "Акт терроризма", "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" и "Разбой". Создана межведомственная следственно-оперативная группа. Утром 20 июля полицейские обыскали съемную квартиру, в которой проживал Кулекбаев с семьей. Полицейские проверили квартиру на наличие предметов, представляющих угрозу гражданам. Таковых предметов в ходе обыска полиция не нашла.