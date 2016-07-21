По словам жильцов дома по улице Новокирпичной, в первом часу ночи в подъезде парень кричал и просил вызвать "скорую". - Когда я услышала стук в дверь, то открыла дверь и увидела лежащего на полу парня, который истекал кровью. Он был очень бледный, видимо, потерял очень много крови. В это время уже собралась толпа людей и кто-то из жильцов вызвал скорую помощь, - сообщила жительница дома, где произошло ЧП. - Когда приехала "скорая", местные парни рассказали, что перед тем, как раздались крики о помощи, со двора буквально вылетела какая-то машина. Этот парень не из нашего дома, его сюда кто-то подкинул. Стоит отметить, что от дороги к подъезду, куда парня оттащили умирать, остались следы крови. Большие разводы остались на асфальте, траве и даже на лестничной площадке, откуда его забрали врачи. В ДВД ЗКО никаких комментариев по этому поводу не дают. Другие подробности происшествия выясняются.