Вся информация о 4G, включая преимущества этого стандарта, стоимость услуг, карты покрытия, и руководство по подключению доступны на специальном веб сайте 4g.beeline.kz

Сеть 4G строится в частотном диапазоне 800 Mhz, что позволяет осуществить большее покрытие от каждой базовой станции, благодаря чему строительство развертывания сети ведется в кратчайшие сроки. Также сигнал на этих частотах более устойчив в помещениях. Максимальная скорость может составить до 75 мегабит в секунду. Напомним, 1 июля 2016 года состоялся коммерческий запуск услуги в городах Астана, Аксай, Уральск и Бурабай (Боровое). Кроме того, в г. Алматы с марта функционирует масштабная тестовая зона 4G. Таким образом, услугами LTE от Beeline могут воспользоваться клиенты уже 10 городов Казахстана. На данный момент более 30 тысяч клиентов компании смогли оценить преимущества сети четвертого поколения, скачав при этом порядка 130 терабайт интернет трафика. - Запуск LTE - это ключевой проект для будущего Beeline в Казахстане, это один из фундаментальных проектов в рамках национальной программы «Цифровой Казахстан 2020», и это новая в веха в развитии технологий связи в стране. Также для компании это операционный вызов, многомиллиардная инвестиция, а также вывод на качественно новый уровень всех ключевых элементов инфраструктуры. От оплаты частот в январе и до запуска в коммерческую эксплуатацию прошло меньше шести месяцев и в ближайшие месяцы мы запустим сервис LTE в крупнейших городах страны, - комментирует Александр Комаров, Главный исполнительный директор Beeline Казахстан. Стоимость услуг 4G осуществляется по тем же тарифам, что и 2G/3G. Для того чтобы начать пользоваться услугами, необходимо проверить, поддерживает ли SIM карта и устройство сеть 4G. Для этого необходимо набрать команду *705#, в ответ придёт сообщение с подтверждением. Если SIM карта не поддерживает, то необходимо заменить ее на USIM карту в офисах продаж и обслуживания Beeline, либо салонах «Азбуки связи». Так же клиенты могут подобрать подходящее устройство для использования всех возможностей 4G в салонах «Азбуки связи».Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.