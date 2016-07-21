Село Тоганас является центром Шолаканкатинского сельского округа, куда входит пять отделений - Сегизуй, Караганда, Анкаты, Куспанкол. Когда-то совхоз этого села "Правда" был известен на всю область. Именно здесь собирали рекордный урожай зерновых, а также успешно развивали животноводство. Аким сельского округа Тимур АЙТКАЛИЕВ рассказывает, что как только не стало Советского Союза, практически сразу же из поселка на историческую родину выехали все немцы. Причем свои дома они отдавали за бесценок на разбор. На самом деле, когда едешь по поселку, то тут, то там видны пустыри, на которых когда-то стояли дома. Главный специалист Шолаканкатинского сельского округа Максот ЖИЕНГАЛИЕВ родом из этих мест. - Я из поселка Сегизуй, - говорит Максот ЖИЕНГАЛИЕВ. - Раньше в нашем поселке было 110 домов, а сейчас осталось только 5. Я с семьей переехал в Тоганас. Остальные поменяли место жительства. В основном люди переехали в Подстепное, а некоторые в Уральск. Дома свои они разобрали, и на новом месте построили жилье. Максот ЖИЕНГАЛИЕВ рассказывает, что в годы председательствования Виктора ШУБИНА, их совхоз "гремел" на всю область. В поселке имеется школа, почта, универмаг. В дома была проведена вода, отопление было централизованное. В общем, были созданы все условия для жизни. После перестройки этого не стало. Однако сказать, что село совсем пришло в упадок нельзя. В этом сельском округе действует 44 крестьянских хозяйства. При въезде в поселок есть небольшой мост через речку Шолаканкаты. Аким сельского округа рассказывает, что именно в этом месте река пересыхает, так как нужны шандоры. - Для установки шандор нужно 108 миллионов тенге, - говорит Тимур АЙТКАЛИЕВ. - Сейчас мы закончим проектно-сметную документацию, затем сдадим ее в акимат. Если нам установят шандоры, мы сможем перекрывать их в нужный момент и воды в реке будет больше. В сельском округе несколько предпринимателей разводят лошадей. Они занимаются изготовлением кумыса, затем реализуют его в близлежащих поселках или в городе.Предприниматель Кайрат МЕНДЫГАЛИЕВ, помимо производства кумыса, занимается земледелием. В этом году овощами и бахчевыми культурами он засадил 10 гектаров. На такой площади растут огурцы, помидоры, перец, баклажаны, тыквы, дыни и арбузы.Управляющий Бекмухаммад рассказывает, что земля в этом месте очень хорошая. - Посмотрите вокруг, как все хорошо растет, - говорит Мухаммад, показывая на огород. - Сам Аллах велел здесь выращивать что-нибудь. Помимо меня здесь трудится 6 человек местного населения. Зарплата у них хорошая - 60 тысяч тенге, плюс еще овощи свежие можно взять домой. Мы растим овощи безо всяких вредных добавок. Нужно отметить, что арбузы и дыни на бахчах еще не поспели, да и урожай помидоров еще собирать не начали. На вопрос, насколько выгодно продавать овощи, когда они уже поспеют у всех, Мухаммад отвечает, что выгода все равно есть. - Мы просто не сыплем селитру, когда арбузы и дыни растут, они поспеют позже. Нам все равно выгодно их продавать, потому что затраты на их выращивание небольшие. Мы реализуем овощи через магазины в близлежащих поселках, либо отправляем в город, - пояснил Мухаммад. Также рабочий рассказал, что в планах у предпринимателя посадить сад. - Мы уже посадили несколько яблонь, хотим большой сад, а потом и виноградник. Далее подумаем о производстве сока, - смеясь говорит Мухаммад. К слову, удобрение рабочие также делают сами. Они не используют химикаты. В бочку кладется трава, а также птичий помет, затем все заливается водой. Этим и поливают растения. В сельском округе по сей день занимаются выращиванием зерновых культур. Аким сельского округа Тимур АЙТКАЛИЕВ сообщил, что в этом году просом было засеяно 198 гектаров. - Совсем недавно началась уборка озимых. Пока еще рано говорить, хороший урожай или нет. Но во всяком случае он есть. В прошлом году из-за засухи пришлось все списать, урожая не было совсем. В этом году пшеницей было засеяно 960 гектаров, ячменем - 1065 гектаров, - пояснил аким сельского округа. Ко всему прочему, так как в сельском округе развито животноводство, огромные поля заняты под выращивание травы для сена. На площади 1590 гектаров выращивается сено. Главный специалист округа также сообщил, что со следующего года предприниматель из Уральска планирует в их округе заняться разведением рыбы породы осетровых. В этом году он уже арендовал два пруда, свое "хозяйство" запустит на следующий год.