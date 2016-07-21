Участок проспекта Достык от проспекта Евразия до ул. Сарайшык был открыт сегодня, 21 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prospekt1 В пресс-службе акима города сообщили, что движение по этому участку было разрешено сегодня днем, буквально через 10 дней будет открыт участок от ул. Сарайшык до ул. Досмухамедова. prospekt2 Напомним, реконструкцию дороги по пр. Достык проводят за счет средств недропользователей на сумму 625 млн тенге. Протяженность ремонтируемой дороги составляет 3 километра. Участок проспекта от ул. Маметовой до пр. Евразия был отремонтирован в 2015 году. 28 марта этого года на ремонт был закрыт участок от пр. Евразия до ул. Ихсанова. Фото Медета МЕДРЕСОВА