По словам судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нурлана ГУБАШЕВА, убийство произошло в апреле текущего года в поселке Пугачево Бурлинского района ЗКО. - В тот день подсудимый Адиль ШАРИПКАЛИЕВ и потерпевший Шымбулат АДИЕТОВ распивали алкоголь в заброшенном магазине в поселке Пугачево. В этот момент между ними произошла ссора и ШАРИПКАЛИЕВ ударил АДИЕТОВА по голове кирпичом. Затем он разбил бутылку и "розочкой" стал наносить удары потерпевшему. Всего на теле АДИЕТОВА было зафиксировано более 20 ударов. Из них пять ударов - по голове, от чего и наступила смерть, - пояснил судья ГУБАШЕВ. Стоит отметить, что подсудимый 21-летний Адиль ШАРИПКАЛИЕВ ранее неоднократно привлекался за административные правонарушения и нигде не работал. Как рассказала адвокат потерпевшей стороны Роза НИГМЕТОВА, погибший имел высшее образование и устраивался на работу в КПО б. в. строителем. - Сын моих подзащитных характеризуется в поселке только с положительной стороны, и каким образом он попал в компанию к ШАРИПКАЛИЕВУ, родители до сих пор не поймут, - заявила адвокат. Суд признал ШАРИПКАЛИЕВА виновным по статье 99 ч. 1 УК РК "Убийство" и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал выплатить потерпевшей стороне 2 млн материального и морального ущерба.