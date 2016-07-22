Подсудимый Масгутов был признан виновным, однако освобожден из зала суда по истечению срока давности совершения преступления, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Погибший Артур Макеев Погибший Артур Макеев Напомним, в мае в редакцию "МГ" обратилась мать погибшего в ДТП в 2014 году Артура МАКЕЕВА Татьяна КУШЕНОВА. Она рассказала, что два года назад 18 июня под колесами автомобиля "Лада" погиб ее сын. - В ночь на 17 июня сын вместе с друзьями ехали по улице Абулхаир хана со стороны остановки "Казахстан" в сторону деповского моста. Неожиданно машина сына заглохла. Он вышел из машины, перешел дорогу и погорил с водителем автомобиля, который стоял у обочины возле магазина "Гузель". Сын попросил водителя оттащить его машину с дороги. Когда сын пошел обратно к своей машине, практически дошел до нее и даже потянулся к ручке двери его сбила автомашина "Лада Приора", и, не сбавляя скорости, уехала. Уже потом рядом с местом аварии остановились две машины, водители которых сказали друзьям сына, что это была "Лада Приора". Личность водителя и транспортное средство потом было установлено. Артура доставили в областную больницу, у него был переломлен весь скелет, только правая рука осталась целой. Через несколько часов после госпитализации мой сын умер, - рассказывает Татьяна КУШЕНОВА. Женщина была возмущена тем, что за два года дело так и не дошло до суда. Дознаватели прекращали дело. В суд дело поступило лишь в 2015 году. Была назначена эксгумация тела для проведения дополнительных экспертиз. По словам судьи Найли ДЖУНУСОВОЙ, повторная экспертиза, проведенная в Актобе, показала, что МАСГУТОВ имел возможность остановить транспортное средство, кроме того, его машина находилась в исправном состоянии. - Суд признал виновным Масгутова в преступлении по ст. 296 ч.2 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека" и по ст. 297 УК РК - "Оставление места дорожно-транспортного происшествия" (в редакции 1997 года - прим. автора). Однако, так как преступление в соответствии со ст. 10 УК РК относится к категории небольшой тяжести, подсудимый освобождается от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности преступления, - зачитала приговор судья Найля ДЖУНУСОВА. Судья пояснила, что по закону преступление этой категории предусматривает наказание до двух лет. Кроме того, судья вынесла частное постановление в адрес дознавателей, которые вели это дело за волокиту. Суд также частично удовлетворил сумму морального ущерба. Мать погибшего требовала выплатить 30 миллионов тенге. Масгутов обязан выплатить матери погибшего 1,5 миллиона тенге в качестве морального ущерба и 604 тысячи тенге в качестве материального ущерба. К слову, мать погибшего Татьяна КУШЕНОВА заявила, что намерена обратиться в апелляционную коллегию.