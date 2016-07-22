В ту ночь парень в нетрезвом состоянии, возвращаясь домой, упал на разбитое стекло, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 4880a6f7-b2b5-4e3d-91b3-9ec75fd22684 Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, 21 июля скорая помощь забрала парня с колотыми ранами из подъезда по улице Новокирпичная в поселке Зачаганск. - Как оказалось, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и упал на разбитое стекло. Когда он упал, то первую помощь ему оказывал один из местных жителей, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. - Завление от этого парня в полицию не поступало. Напомним, ночью 21 июля жильцы дома по улице Новокирпичная обнаружили в своем подъезде парня, истекающего кровью, который просил вызвать скорую. По словам местных жителей, парень живет в нескольких кварталах от их дома и в подъезд его подкинули.