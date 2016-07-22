Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщали в пресс-службе ДЧС ЗКО, обеим девочкам было по 13 лет. - 21 июля в 19.35 в поселке Чапаево Акжайыкского района в реке Урал в неустановленном для купания месте утонули две девочки, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. - Тело одной из них было обнаружено, поиски второй водолазы ведут до сих пор. В поисках задействованы 5 человек личного состава ДЧС ЗКО. С начала 2016 года на водоемах области утонули 13 человек, из них 3 детей. Спасатели предупреждают о соблюдении мер предосторожности на воде. - Каждый человек должен своевременно научиться плавать, постоянно соблюдать меры безопасности на воде и уметь оказывать помощь пострадавшим. Особенно опасно нахождение у воды детей без присмотра взрослых, - поясняют спасатели. - Основная причина утоплений – несоблюдение элементарных правил безопасности. Людям хочется охладиться в очень жаркую погоду, поэтому они отправляются купаться в водоемах. ДЧС сообщает, что лучшее время суток для купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. Не следует купаться раньше, чем через час-полтора после приема пищи. Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем дети отправятся в лагеря, туристические походы и пикники. Спасатели предупреждают: - Перед купанием следует отдохнуть - Не рекомендуется входить в воду разгоряченным - Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки - Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах - Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах - Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть и захлебнуться - Купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу.