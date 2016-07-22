Фото из архива "МГ" - Движение общественного транспорта в сторону ул. Пугачева будет осуществляться по ул. Курмангазы, выезд на проспект по ул. Карева. В обратном направлении движение будет осуществляться по ул. Даулеткерея с выездом на ул. Мухита и по пр. Достык. Выезд автобуса на улицу Ескалиева будет осуществляться по ул. Карева, - сообщили в пресс-службе акима Уральска.