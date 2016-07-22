Как рассказала жительница этого микрорайона Ольга, рабочие ТОО "Батыс су арнасы" раскопали перекресток улиц Лесозащитная и Огородная, но никаких ремонтных работ не ведут. - Когда 15 июля выключили воду, то вечерами мы могли набрать ее в колонке, сейчас же и колонку отключили. Причем колонка у нас на ближайшие несколько кварталов одна. Теперь для того чтобы приготовить поесть, помыть посуду и сделать прочие дела по дому, нам приходится покупать воду. Кстати, это дорогое удовольствие. Звоним диспетчеру, а он только кричит в трубку, мол, работы ведутся ждите. Чего ждать то, если их рабочие приходят на объект к обеду и ложатся спать. Потом в выходные они ничего не делают. Хорошо тем, у кого есть машина, можно в другом районе воды набрать, а что делать старикам? - возмущается женщина. Стоит отметить, что в абонентском отделе корреспондентам "МГ" ничего внятного не ответили, сказав, что не знают, когда включат подачу воды. Однако позже выяснилось, что ремонт труб затянулся из-за погодных условий и воду в дома подадут уже 23 июля.