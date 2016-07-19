По словам читателя, полуфабрикат марки "Манас" он приобрел в супермаркете "Анвар". - Сегодня мы с дочерью сварили купленные несколько дней назад пельмени, и когда стали есть их, то дочь едва не поранилась кусочком металла, - рассказывает читатель. - Я рассмотрел его поближе, мне показалось, что это кусочек свинца, потому как он достаточно мягкий. После этого я стал звонить по номерам, которые указаны на упаковке, чтобы высказать свое недовольство. Однако на городские телефоны никто не отвечал, а номер мобильного и вовсе оказался неправильным. Читатель также отметил, что ранее он уже покупал полуфабрикаты данного производителя, но такая ситуация произошла впервые.qRgC-8_j61g