Фото: Murad Sezer / Reuters В результате попытки военного переворота в Турции погибли 90 человек. Многие из них были мирными жителями. Ранения получили - 1154 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил собравшимся в аэропорту имени Ататюрка, что ситуация в стране находится под его контролем, и что правительство выполняет свои функции. "Президент, которого привело к власти 52% населения, держит ситуацию под контролем, правительство, приведенное к власти народом, также держит ситуацию под контролем. Попытка зачинщиков переворота не удалась, поскольку мы выстояли против них", - заявил президент Турции. Его слова цитирует агенство Reuters. В ходе столкновений в Анкаре были убиты 16 организаторов переворота, об этом сообщили в турецкой полиции. По данным агентства, после попытки переворота в Турции были арестованы всего 1563 военнослужащих. О количестве погибших гражданских и военных пока не сообщается. Основными местами, где происходила стрельба, а также применялась тяжелая техника и авиация, были Анкара и Стамбул. Позже стало известно, что В Турции схвачен предполагаемый зачинщик мятежа генерал Озтюрк. Как и подавляющее большинство его соратников, бывший главком ВВС Турции взят под стражу. Ранее сообщалось, что во время попытки госпереворота в Турции находились около 2500 казахстанцев. Ещё 2300 человек должны были вылететь в Турцию 16 июля, однако все рейсы были отменены. Позже премьер-министр Казахстана Карим Масимов поручил оперативно возобновить авиарейсы в Турцию.