Фото с сайта www.gazeta.ru Очевидцы, находившиеся на набережной, рассказали, что водитель сознательно направлял грузовик на гуляющих. «Сначала мы подумали, что водителю плохо, машина виляла из стороны в сторону. Но быстро поняли, что шофер давит людей умышленно», — утверждает один из выживших. «Грузовик давил людей, как кегли в боулинге», — говорит еще один свидетель. Как позже уточнила полиция, машина утюжила гуляющих по набережной на протяжении почти двух километров. Возникла паника. Люди бросились врассыпную, полицейские старались направлять их в безопасные местах — в холлы гостиниц и на террасы ресторанов. Местные власти обратились к горожанам через социальные сети с убедительной просьбой не покидать дома и не выходить на улицы. Водителя застрелила полиция. На фото видно, что на лобовом стекле машины имеются пулевые отверстия. Сообщалось, что в кузове обнаружены стрелковое оружие и гранаты. Также была информация, что злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия по разбегавшимся людям и даже взяли заложников. Это не подтвердилось. Тем не менее полиция проводит операцию по выявлению сообщников убитого водителя. Жандармерия установила личность водителя грузовика, однако пока ни его имя, ни национальная принадлежность не сообщаются.Фото с сайта www.gazeta.ru На месте трагедии работают спасатели и медики, раненых эвакуировали на каретах скорой помощи и вертолетах в ближайшие больницы. МВД страны открыло «горячую линию», люди разыскивают своих близких через социальные сети. Холл одного из самых фешенебельных отелей курорта — «Негреско» — превращен в полевой госпиталь. Президент Франции прервал частный визит в город Авиньон и отправился в Париж, где провел экстренное заседание кризисного штаба с участием руководителей спецслужб и силовых ведомств страны. В Ниццу выехал премьер-министр страны Мануэль Вальс. Власти пока не квалифицировали происшествие как теракт, хотя представитель МВД страны отметил, что налицо «все признаки террористической атаки». Пока официальные лица предпочитают говорить о «преступном деянии». Количество пострадавших и погибших постоянно уточняются. Прокуратура сообщила о 60 жертвах, оговорившись, что это предварительная оценка. По другой информации, погибло более 80 человек, около 100 ранены. Сообщается, что среди жертв — один россиянин. Около 30 пострадавших находятся в критическом состоянии. lDGqqNw7Ajw